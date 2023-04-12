В США вошли в обиход шуточки на тему отправки вредного родственника на отдых в Акапулько – курорт из года в год пополняет реестры самых опасных городов не только Мексики, но и мира. Количество упоминаний о преступлениях, попавших в последнее время в крупные СМИ, действительно выросло. При этом мы говорим о тех деяниях, что происходят при свете дня.

Ольга Кузнецова, , 19:49 — REGNUM В преддверии католической Пасхи, которая в этом году пришлась на 9 апреля, многие мексиканцы, а также их северные соседи, любят проводить отпуск на побережье Карибского моря. При этом наркокартели, давно ставшие своеобразной «визитной карточкой» Мексики, отдыхающих уже не слишком пугают. Но в этом году все иначе.

Борьба с картелями в Мексике Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Из-за резко участившихся случаев насильственных преступлений на популярных курортах правительство Мексики приняло решение направить для охраны туристов военный контингент. Насколько эффективны подобные меры?

Курортная милитаризация

Мексиканские СМИ, описывая милитаризацию местных курортов, уже подсчитали, что подобные «беспрецедентные» меры призваны служить тому, чтобы туристы не побоялись провести пасхальные выходные и, само собой, принесли выручку в местный бюджет.

Ожидалось, что в этом году она может составить порядка восьми миллионов евро. И это если принимать во внимание только тех, кто ведет дела «по-белому» и отчитывается о доходах.

Известно, что на побережье были направлены более 8 000 военнослужащих Национальной гвардии, Военно-Морского флота и армии. Из них 3 800 человек отправятся обеспечивать безопасность транспортной инфраструкруы: автодорог, 14 аэропортов, 42 автовокзалов.

Остальным 4 724 военнослужащим повезло больше — их отправили патрулировать пляжи.

В первую очередь — в наиболее популярные Канкун (штат Кинтана-Роо) и Акапулько (штат Герреро). Также подкрепление получили курорты в Тулуме, Пуэрто-Вальярте, Масатлане и Веракрусе.

Военный контингент планируется использовать в данном режиме до 16 апреля.

Туристы уже сообщили, что теперь среди фигуристых сеньорит то и дело можно встретить жизнерадостных личностей в хаки. Работы у них много: необходимо приглядывать и за зоной с шезлонгами-минибарами, и за пляжной зоной, и за морем — бывали случаи, когда члены картелей приезжали «в гости» на гидроциклах. А уж выбрасываемые волнами на берег трупы и вовсе стали местной вариацией классики пляжного отдыха.

Армия на улицах в Мексике. Архивное фото. © Дмитрий Знаменский/ РИА Новости

«Наркоблокада» и другие местные обычаи

Вышеуказанные меры по большей части ориентированы на дневное и вечернее время. Ночная жизнь мексиканских курортов — это отдельный вид спорта со своими мерами безопасности, в которых никогда нельзя быть уверенным до конца.

Ранее владельцы отелей определенного класса («люкс» или же те, где останавливаются иностранцы) самостоятельно принимали меры для обеспечения безопасности в своих владениях.

Меры могли включать в себя разное: и увеличение штата охраны, и «одалживание» контингента у государственных правоохранителей, и наем ЧВК, и, конечно же, переговоры с наркокартелями.

Последние сопровождались просьбами «устраивать разборки» за пределами приличных заведений, решать все вопросы тихо и не распугивать туристов. Разумеется, все это сопровождалось существенными финансовыми бонусами. Также некоторые картели и вовсе гарантировали неприкосновенность территориям, хозяева которых «вовремя отдают все долги».

Сомнительно, что все эти трогательные «обычаи», сложившиеся за последние лет сорок, вдруг будут отменены. При этом личную безопасность туристов, решивших уйти в ночной загул, никто не гарантировал никогда, ограничиваясь предупреждением вернуться в номер до наступления темноты.

Туристы sbtlneet

Охрана автомагистралей, на которую отправлена почти половина военного контингента, является мерой вполне ожидаемой, учитывая специфику действий местных преступных группировок.

В частности, в ответ на какие-либо государственные спецоперации (аресты, серии обысков и изъятий) картели нередко устраивают череду так называемых наркоблокад — перегораживая основные дороги города подожженными автомобилями и фактически парализуя транспортное движение.

Нередко при этом на отдельных маршрутах разбрасывают шипы и прочие острые вещицы, которые почти гарантированно повредят шины и спровоцируют множество аварий.

Свежие сводки с криминального фронта

В качестве причины вводы войск на популярные курорты мексиканские власти называют резкое ухудшение криминогенной обстановки. Спорить с ними сложно.

Например, в Канкуне за неделю до праздников группа неизвестных в гавайских рубашках застрелила четырех человек, отдыхающих на шезлонгах. Предполагается, что убитые были связаны с наркоторговлей и не поделились со своими «коллегами» (за что и были наказаны). Сведений об успешной поимке злоумышленников в инфополе так и не появилось.

Позже в Пуэрто-Морелосе (недалеко от Канкуна) пулю поймал американский турист. Еще через несколько дней в гостиничной зоне одного из пляжей Канкуна были найдены четыре трупа — национальность и причины смерти этих персон обнародованы не были.

При этом практически сразу Государственный департамент США предупредил американских граждан о необходимости быть предусмотрительными и осторожными в Канкуне, Плайя-дель-Кармен и Тулуме. В частности, рекомендовалось возвращаться в отели до наступления темноты.

Параллельно в Акапулько наемные убийцы открыли стрельбу на одном из пляжей, напугав туристов и спровоцировав панику. В результате от рук членов картелей погиб не только тот, на кого они охотились, но и как минимум один человек, просто шедший следом. Еще четверо отдыхающих получили ранения разной степени тяжести.

Скорая помощь. Мексика Paul Sullivan

До этого по курорту ходили истории о таксисте, который был ранен выстрелом в голову, а также о пластиковых пакетах с частями человеческих тел, внезапно всплывших прямо среди купающихся.

На гребне новой волны насилия

Всё вышеописанное — особенно в плане постоянно появляющихся на побережье «даров моря» — практически местная норма. Не зря в США вошли в обиход шуточки на тему отправки вредного родственника на отдых в Акапулько — курорт из года в год пополняет реестры самых опасных городов не только Мексики, но и мира.

Правда, какой бы это не было условной «нормой» с точки зрения криминальной хроники, количество упоминаний о преступлениях, попавших в последнее время в крупные СМИ, действительно выросло. При этом мы говорим о тех деяниях, что происходят при свете дня, большом количестве народа и с трудом могут быть скрыты.

О чем это может говорить?

О росте числа мелких банд «новой волны», не контролируемых крупными картелями. Члены таких преступных группировок отличаются «неприлично открытым» характером действий, мало считаются со старожилами и еще не приобрели связей и мотивов, которые бы позволили им разрешать большую часть разногласий и иных вопросов «по-тихому».

С разбушевавшимся «молодняком» вопросы обычно решают радикально: часть смутьянов наказывают максимально жестоко, заботясь о том, чтобы об их участи узнало как можно больше «коллег». От последних в дальнейшем требуют полного подчинения.

Что касается более глубинных проблем роста преступности — социальных и экономических — то на данный момент в Мексике их решением вряд ли кто-то по-настоящему озабочен.

Предпринятая мексиканскими властями сезонная милитаризация курортов ситуацию принципиально не поправит.

Солдаты мексиканской армии (сс) Diego Fernández

Например, уже 10 апреля — после католической Пасхи — на побережье штата Найярит (которое находится между Масатланом и Пуэрто-Вальяртой, где развернули военный контингент) члены картеля «Новое поколение Халиско» устроили серию ночных наркоблокад в качестве ответа на изъятие тонны кокаина и попытку ареста одного из лидеров преступной группировки.

Десятки машин, принадлежащих туристам, сгорели, а никто из членов картеля так и не был пойман.

«Бодрая альтернатива Мальдивам»

Вести о вводе войск на территорию курортов тут же заставили многих задуматься о том, насколько опасны отпуска на дальних берегах.

Здесь важно отметить, что мексиканские курорты в первую очередь популярны у местного населения и иностранцев, среди которых предсказуемо лидируют американцы. По данным Министерства торговли США, в 2021 и 2022 году Мексика стала главным туристическим направлением у американских граждан (за первое полугодие 2022 года страну посетили больше шести миллионов человек — и это только по воздуху).

Нередко туроператоры других стран не рекомендуют соотечественникам прилетать в тот же Канкун в период американских государственных праздников — да и на эти даты здесь все давно забронировано.

Что касается россиян, то у большей части наших соотечественников Мексика не входит в число популярных направлений для отдыха: сказывается и высокая стоимость подобной поездки, а в последний год — еще и отсутствие прямых авиарейсов.

Правда, в недавнее время количество российских туристов в Мексике все же росло, но так и не достигло даже 100 тысяч человек в год.

При этом среди представителей так называемого «креативного класса» (разумеется, с доходом выше среднего) мексиканские курорты приобрели определенную популярность. Одной из первых местный сервис распробовала Ксения Собчак, пожившая некоторое время в Тулуме и записавшая здесь пару видеоинтервью.

Ксения не только разрекламировала курорт как «бодрую альтернативу Мальдивам», но и невольно подтвердила слухи о местном колорите: возле отеля, где жила телеведущая, картели устроили перестрелку, избавившись от одного из своих бывших «работников». К счастью, никто больше тогда не пострадал.