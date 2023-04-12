Донецк, 12 апреля, 2023, 17:56 — ИА Регнум. Российские силы охватывают город Авдеевку в ДНР с севера в районе промышленной зоны. Об этом 12 апреля заявил советник временно исполняющего обязанности главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина Игорь Кимаковский в эфире Первого канала.

Кадр из видео с канала: Spectr online Игорь Кимаковский

«Авдеевка — очень интересный идет охват с севера, охватываем промзону», — отметил он.

Кимаковский высказал мнение о том, что в ближайшее время как на артемовском, так и на авдеевском направлениях у российских военных будет серьёзный успех, связанный с охватами.

По словам Кимаковского, около города Авдеевки в ДНР украинские военные в большом количестве сдаются в плен.

Как передавало ИА REGNUM, ранее Пушилин рассказал о задаче окружить Авдеевку. Он отметил, что на авдеевском направлении сейчас идёт продвижение российских военных, у Вооружённых сил Украины уже почти не осталось путей для снабжения города. Глава региона также отметил, что на угледарском направлении сейчас идёт противостояние, предпринимаются попытки улучшить положение российских военных, на горловском направлении уже зафиксировано продвижение.