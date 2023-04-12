NYT: слитые секретные документы Пентагона содержат четыре варианта развития событий на Украине

Вашингтон, , 17:46 — REGNUM Слитые в Сеть секретные документы Пентагона содержат четыре предполагаемых варианта развития украинского конфликта. Об этом пишет газета The New York Times.

США и Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно публикации, проведённый разведывательным управлением минобороны анализ описывает четыре варианта «дикой карты» и их влияние на ход конфликта на Украине.

Одним из непредвиденных сценариев называется нанесение удара Вооружённых сил Украины (ВСУ) по Кремлю. Отмечается, что данный шаг привёл бы к масштабной эскалации конфликта либо применению ядерного оружия.

В материале отмечается, что в Белом доме обеспокоены тем, что руководство киевского режима нанесёт такой удар, если будет иметь соответствующее оружие, поэтому стараются не обсуждать предоставление украинской армии ракет большой дальности.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пентагоне об утечке секретных документов узнали 6 апреля. После случившегося в министерство юстиции США передано дело, начато уголовное расследование.

Накануне телеканал Fox News сообщил, что виновный в утечке в Сеть секретных документов Пентагона может находиться в Центральном разведывательном управлении (ЦРУ) или Агентстве национальной безопасности (АНБ) США. По версии телеканала, некоторые из документов исходили из ЦРУ или АНБ.

Ранее также стало известно, что министерство обороны Соединённых Штатов Америки сокращает число сотрудников, имеющих доступ к секретной информации, после утечки материалов.