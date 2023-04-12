Путин поблагодарил создателей фильма «Вызов», который снимали на борту МКС

Москва, , 17:40 — REGNUM Первый фильм в космосе, снятый Россией, является уникальным событием для мирового кинематографа. Об этом 12 апреля заявил президент России Владимир Путин, выступая на торжественном вечере в Государственном Кремлёвском дворце по случаю Дня космонавтики.

Девушка в музее космодрома Байконур © Максим Блинов/РИА Новости

Глава государства поблагодарил создателей фильма «Вызов», съёмки которого проходили на борту МКС.

«Первыми сняли полнометражный художественный фильм на орбите, на борту космического корабля. И здесь тоже оказались первыми. Хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в создании этой картины», — сказал Путин.

Он отметил, что команда фильма осуществила замечательный научно-просветительский проект и совершила настоящий гражданский и человеческий поступок.

Как сообщало ИА REGNUM, лента «Вызов» вошла в список десяти самых ожидаемых российских фильмов 2023 года.

Картина снималась по заказу Роскосмоса и Первого канала. В ней рассказывается история о нештатной ситуации на Международной космической станции, потребовавшей экстренного вылета на МКС врача с Земли.

Для съёмки космических эпизодов организовали реальный полёт на МКС режиссёра картины и исполнительницы главной роли актрисы Юлии Пересильд. Они побывали на орбитальной станции в октябре 2021 года и провели на МКС 12 суток, отсняв около 30 часов материала.