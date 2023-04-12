Пекин, 12 апреля, 2023, 17:35 — ИА Регнум. Заявления президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Евросоюзу нужно следовать собственным интересам, а не втягиваться в конфликт США и Китая из-за Тайваня на стороне Вашингтона, вызвали в США возмущения, отметили в своей публикации 12 апреля обозреватели китайского издания Global Times.

Указанные заявления Макрон сделал после своего визита в КНР в апреле 2023 года. Евросоюз должен перестать быть ведомым, должен перестать подстраиваться под США и под логику блокового противостояния и в как можно меньшей степени зависеть от других, заявил президент Франции.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

В Вашингтоне возмущены тем, что Евросоюз, полностью контролируемый США, может выйти из повиновения, это считают едва ли не предательством, отметили авторы материала.

«США смотрят на Европу как на подручного. Если они хотят, чтобы Европа предпринимала действия против России, то Евросоюз должен выходить на линию огня. Если им нужно, чтобы Европа помогала им сдерживать Китай, то Европа обязана следовать за ними», — сказано в материале.

Ранее сенатор от Республиканской партии Марк Рубио, комментируя высказывания Макрона, заявил, что США могут оставить ЕС самостоятельно разбираться с конфликтом на Украине. Депутат Европарламента Мик Уоллес в свою очередь ответил Рубио, что большая часть мира уже устала от постоянного вмешательства США в дела своих стран.