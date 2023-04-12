Москва, 12 апреля, 2023, 17:34 — ИА Регнум. Россия достойно ответит на все стоящие перед ней вызовы, заявил президент Владимир Путин 12 апреля на торжественном мероприятии в Кремле, посвящённом Дню космонавтики.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Уверен, что всё задуманное получится. На все вызовы дадим достойный ответ», — сказал Путин.

Он подчеркнул, что у России есть собственные уникальные решения для оборонных задач, для освоения и изучения космоса. Над ними трудились рабочие, инженеры и учёные.

Отечественная ракетно-космическая отрасль наращивает потенциал, констатировал глава государства. Впервые в современной истории Россия выполнила 100 пусков космических ракет подряд без аварий.

Россия будет осваивать космос, чтобы развивать науку, подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, Путин поручил увеличить производство отечественных спутников для различных целей и отметил, что Россия способна решить эту задачу.