Путин: Россия совершила 100 безаварийных запусков в космос, отрасль развивается

Москва, , 17:37 — REGNUM Президент России Владимир Путин сообщил о наращивании потенциала России в ракетной и космической отраслях.

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с генеральным директором государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» Юрием Борисовым © Григорий Сысоев/РИА Новости

По словам президента, российская космическая отрасль развивается. Подтверждением этого может являться факт совершения сотни безаварийных запусков в космос подряд.

«Это очень хороший показатель того, что отрасль встает уверенно на ноги», — сказал Путин, заявил на торжественном мероприятии в честь Дня космонавтики.

Президент подчеркнул, что российская ракетно-космическая отрасль «последовательно наращивает свой потенциал».

Как сообщало ИА REGNUM, в День космонавтики Путин встретился с генеральным директором Роскосмоса Юрием Борисовым, поздравил с праздником всех причастных к космической отрасли и анонсировал выделение на развитие в этой сфере более 251 млрд рублей. Затраты на освоение космоса в России увеличены в сравнении с прошлым годом.

В июле 2023 года состоится запуск российской автоматической станции для исследования Луны, планируется запустить 4 автоматические станции. К 2030 году российским космонавтам намерены предоставить технологическую возможность для высадки на Луну.

Ранее в Роскосмосе, подводя итоги 2022 года, рассказали, что состоялись 22 пуска российских космических ракет-носителей: 13 — с космодрома Плесецк, семь — с Байконура и по одному — с Восточного и из Гвианского космического центра. Среди них 19 стартов ракет семейства «Союз-2», два — ракет «Ангара-1.2» и один — ракеты «Протон-М». Все они прошли успешно.

Таким образом, продолжилась начатая в октябре 2018 года рекордная серия безаварийных пусков российских космических ракет-носителей.

В ноябре 2022 года генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов в условиях необходимости существенного наращивания отечественной орбитальной группировки потребовал от руководителей основных предприятий Госкорпорации обеспечить в следующем году 100% успешность космических пусков.