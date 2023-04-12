Bloomberg: власти Нидерландов планируют полностью прекратить импорт российского СПГ

Амстердам, , 17:31 — REGNUM Власти Нидерландов работают над прекращением импорта российского сжиженного природного газа (СПГ). Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на министра по вопросам климата и энергетики страны Роба Йеттена.

СПГ-танкер Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, Амстердам перестал заключать новые контракты на импорт голубого топлива из России в текущем году. В настоящее время правительство работает над расторжением ранее существовавших контактов, добавил министр.

«Мы должны сделать всё возможное, чтобы в нашей системе не было российских природных источников энергии, и мы уже добились успеха в отношении угля, трубопроводного газа и нефти», — заявил Йеттен.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте испанская газета El Confidencial сообщила, что страны Евросоюза продолжают закупать российский сжиженный природный газ (СПГ), несмотря на попытки Европы избавиться от энергетической зависимости от России. В материале отмечается, что Мадрид и Брюссель не знают, как отказаться от закупок в РФ.