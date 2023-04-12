Прага, 12 апреля, 2023, 17:27 — ИА Регнум. Бывший вратарь сборной Чехии по хоккею Доминик Гашек призвал не допустить участия российских спортсменов в международных турнирах. Об этом он заявил 12 апреля в Twitter.

(сс) Dan4th Nicholas Доминик Гашек.

Гашек пожаловался, что российская теннисистка Светлана Кузнецова призвала не смешивать спорт и политику.

По его словам, сейчас для иностранных спортсменов пришло время публично высказаться против участия россиян. «И не позволить их спортсменам «плевать» на нас», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, на протяжении 2022 года Гашек активно высказывал резкую критику по поводу участия российских хоккеистов в Матче звёзд НХЛ, назвав это рекламой спецоперации Вооружённых сил РФ на Украине.

Как заявил комиссар НХЛ Гэри Беттмэн, Гашек имеет право на своё мнение, но он не согласен с ним. При этом он не думает, что оно отражает позицию чешского народа или властей страны.