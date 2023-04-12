Путин поручил увеличить выпуск космических спутников

Москва, , 17:26 — REGNUM России нужно выпускать больше спутников, страна способна справиться с этой задачей, заявил президент Владимир Путин 12 апреля на торжественном мероприятии в Кремле, посвящённом Дню космонавтики.

Спутник Иван Шилов © ИА REGNUM

Он поручил сосредоточить усилия на использовании околоземного пространства и отметил, что это потребует значительного наращивания производства спутников совместно с технологическим бизнесом. От опытно-конструкторских работ нужно перейти к конвейерной сборке, как в других странах мира.

«Такие задачи в мире решаются, и, конечно же, мы тоже можем решать», — сказал Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 апреля 2022 года Путин посетил космодром «Восточный» в Приамурье. Он заявил, что Россия существенно расширит количественный и качественный потенциал спутниковой группировки, а также подчеркнул, что все планы в космической сфере будут последовательно и настойчиво осуществляться, несмотря на внешнее давление на страну.

По итогам прошлого года глава Роскосмоса Юрий Борисов назвал одним из ключевых направлений работы госкорпорации существенное наращивание российской орбитальной группировки, для чего требуется внедрить новую индустриальную модель производства космических аппаратов.

Как отмечали в Роскосмосе, речь шла о коренной перестройке основных процессов технологического цикла — разработка, производство, испытания, увеличение сроков активного существования, а также о развертывании серийного изготовления спутников и модернизации мощностей для массового производства их аппаратуры.

В перспективе это позволит выпускать спутники в большем количестве — по аппарату в день вместо нынешних 15 в год — и высоком качестве.