Белград, 12 апреля, 2023, 17:22 — ИА Регнум. Белград не продаёт оружие Украине, следуя позиции военного нейтралитета, заявил первый вице-премьер и министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич. Его слова опубликованы 12 апреля на сайте сербского МИД.

Srbija.gov.rs Ивица Дачич (в центре)

Сербия, отметил министр, не поставляет вооружение в страны, где может возникнуть или продолжается вооружённый конфликт, а также где есть угроза для мира и безопасности. Он напомнил о политике военного нейтралитета Белграда и о том, что приобретённое у Сербии оружие нельзя без её разрешения передавать третьим странам.

«Дачич отвергает сообщения о предполагаемом экспорте оружия и военного оборудования на Украину, которые опубликовало агентство Reuters и распространили определённые местные СМИ», — говорится в релизе.

Глава МИД отметил, что сербское вооружение не поступало ни к одной из сторон украинского конфликта с начала спецоперации РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны Сербии Милош Вучевич заявил, что страна не продавала и не будет продавать оружие ни России, ни Украине, ни государствам, граничащим с зоной конфликта. Он отметил, что если сербское оружие каким-то образом и попало на Украину, то Белград к этому не причастен.

Так Вучевич отреагировал на публикацию Reuters о якобы согласии Сербии вооружать ВСУ. Об этом, как сообщило агентство, говорится в секретных документах Пентагона, попавших в Сеть.