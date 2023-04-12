Вашингтон, 12 апреля, 2023, 17:26 — ИА Регнум. Преимущество президента России Владимира Путина над Владимиром Зеленским состоит в том, что российскому лидеру не надо спешить, чтобы достигнуть своих целей. Такое мнение высказал бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

По словам офицера, Зеленский сильно зависит от временных рамок, поскольку на него оказывают давление.

«Каждый новый день означает, что Запад должен выделить ещё больше денег и ресурсов для поддержания данного конфликта», — пояснил Риттер.

Он указал на то, что президент России, в отличие от Зеленского, не ограничен временем.

Офицер напомнил, что Путин поставил конкретные цели, которые Россия планирует достичь в ходе спецоперации, и будет постепенно их реализовывать, при этом ВСУ находятся в критическом состоянии, они не способны противостоять Вооружённым силам России в Артёмовске.

Он высказал мнение о том, что после поражения в этом сражении Зеленский под давлением Запада будет вынужден пойти на переговоры с Кремлём.

Как передавало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что целями спецоперации Вооружённых сил РФ по денацификации на Украине являются защита людей и самой России от угроз, попытки создать которые наблюдаются на прилегающих исторических российских территориях. Она также отметил, что страны Запада делают попытки подавления суверенных самостоятельных центров развития и пытаются уничтожить Россию.

По словам официального представителя Минобороны России генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, под контроль российских штурмовых отрядов перешли три городских квартала в Артёмовске, при этом ВСУ потеряли за сутки на донецком направлении более 245 человек. Он уточнил, что тремя городскими кварталами Артёмовска овладели штурмовые отряды ЧВК «Вагнер», при этом подразделения ВДВ сковывали действия противника на флангах.