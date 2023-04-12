Жительница Уфы убила незнакомую женщину, чтобы оказаться в СИЗО рядом с подругой

Уфа, , 17:25 — REGNUM В Уфе 30-летняя женщина нанесла 19-летней продавщице алкомаркета ножевые ранения только потому, что хотела попасть в следственный изолятор. Мотивы нападавшей выяснили следователи, сообщили 12 апреля в следственном управлении СК РФ по Башкирии.

Убийство Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Продавщица получила ножевое ранение 4 марта и скончалась в больнице спустя пять дней. Женщина напала на девушку без причины и нанесла два удара в грудь.

«В ходе допроса напавшая пояснила, что мотивом для совершения преступления явилось желание попасть в следственный изолятор, где в тот момент находилась ее близкая знакомая за причинение ножевого ранения, чтобы вместе находиться под стражей», — отметили в следственном комитете.

Поясняется, что нападавшая не признала свою вину. Женщину намерены проверить на вменяемость. Уголовное дело в отношении неё возбуждено за убийство из хулиганских побуждений

Как сообщало ИА REGNUM, после убийства продавщицы алкомаркета в Уфе заместитель председателя Госдумы РФ Борис Чернышов (ЛДПР) обратился к главе МВД России Владимиру Колокольцеву с просьбой обязать владельцев торговых точек предоставлять сотрудникам по запросу электрошокеры, аэрозоли и другие средства защиты от возможного нападения. Наличие шокеров и баллончиков как минимум придаст работникам торговых точек уверенности, подчеркнул депутат.