Washington Post: ВСУ учились управлять американской техникой по урокам на YouTube

Вашингтон, , 17:14 — REGNUM Военнослужащие ВСУ начинали учиться использовать новейшие противотанковые комплексы с помощью видеоуроков на YouTube, передаёт 12 апреля The Washington Post со ссылкой на капитана ВСУ с позывным «Метис».

ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Когда наше подразделение впервые получило новейший противотанковый комплекс, военные тренировались по руководству по эксплуатации и по учебным пособиям на YouTube», — рассказал собеседник издания.

«Метис» также сообщил, что не считает своё подразделение готовым к проведению наступления и ожидает новых поставок техники, а также проведения дополнительной подготовки.

Ранее обозреватели The Washington Post, ссылаясь на документы, предположительно «утекшие» из Пентагона и оказавшиеся в социальных сетях, отметили, что в Вашингтоне, по-видимому, сомневаются в успехе анонсированного контрнаступления ВСУ. Поставленные цели могут не быть достигнуты из-за проблем ВСУ с сосредоточением войск, боеприпасов и техники, сказано в публикации.

12 апреля издание сообщило, что контрнаступление ВСУ, намеченное на весну 2023 года, отложено из-за неблагоприятных погодных условий, медленных поставок техники и нехватки боеприпасов. На решение отложить наступление повлияла и «утечка» предположительно секретных документов, большинство из которых связаны с деятельностью США и НАТО на Украине, отметили авторы.