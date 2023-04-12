Москва, 12 апреля, 2023, 17:11 — ИА Регнум. Сеть «Перекрёсток» объявила о первом в своей истории конкурсе создания фирменного стиля одежды для сотрудников супермаркетов.

«Перекрёсток»

Работа победителя будет представлена на показе в июне. Помимо этого он получит приз и должность «Гениального дизайнера стиля сотрудников Перекрёстка», сообщили в компании.

Принять участие в конкурсе может любой желающий. Подробности участия на сайте «Перекресток». Победителя определят с помощью голосования сотрудников и клиентов «Перекрестка», а результаты будут опубликованы в его telegram-канале.