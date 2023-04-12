Science: метеорологи Гарварда высчитали самый страшный год в истории человечества

Вашингтон, , 17:13 — REGNUM Учёные из Гарвардского университета вычислили, когда человечество столкнулось с самым страшным в истории Земли периодом. Об этом сообщает журнал Science.

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Согласно опубликованным данным, самым страшным периодом является 536 год нашей эры. Тогда часть Азии, Европа и Ближний Восток были охвачены 18-месячной тьмой.

Сообщается, что в те времена Солнце светило как Луна, а температура воздуха понизилась на 2,5°C.

Эксперты сходятся во мнении, что именно эти события послужило началом для изменений. Речь идёт о климате, эпидемиях, голоде. Итогами «тёмных веков» стали чума, голод и падение Восточной Римской империи.

Причины «жуткого года» стали известны лишь в 2018 году. Считается, что всё началось с многократных извержений вулкана в Исландии.

Часть учёных ссылается на крупное землетрясение в Сирии, произошедшее в 1201 году, другие — на Великое китайское наводнение, что также предопределило дальнейший климат, голод и болезни.

Как сообщало ИА REGNUM, учёные из Сорбоннского и Нью-Йоркского университетов обнаружили и частично расшифровали скрытый текст рукописи, в котором описываются конструкция и использование древнего инструмента для астрономических наблюдений. Рукопись на пергаменте (палимпсест), написанная поверх существующей, с малозаметным текстом обнаружили в 1819 году.