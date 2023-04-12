Вашингтон, 12 апреля, 2023, 17:10 — ИА Регнум. На 180 дней увеличен срок действия отзыва экспортных привилегий для компании «Уральские авиалинии». Об этом говорится в официальном документе, опубликованном в базе Федерального реестра США. Распоряжение подписал помощник руководителя американского министерства торговли Мэтью Акселрод.

Uralairlines.ru Самолет компании «Уральские авиалинии»

В соответствии с запретом, авиакомпания не может покупать в США программное обеспечение и технологии из-за санкций. Запрос на продление срока действия этих ограничений подавало торговое ведомство Бюро промышленности и безопасности США

«Я удовлетворяю запрос о продлении действия распоряжения о временном отказе [в предоставлении экспортных привилегий], изданного в связи с этим 13 октября 2022 года», — отметил Акселрод.

Приказ уже вступил в силу. Фактически он запрещает поставки в Россию продукции, связанной с авиационной отраслью.

Как сообщало ИА REGNUM, решение по установлению санкционных ограничений для «Уральских авиалиний» было принято Вашингтоном в октябре 2022 года якобы из-за нарушений со стороны российской авиакомпании. Перевозчика обвиняли в нарушении экспортных ограничений, которые введены против России.

Ранее экспортных привилегий были лишены «Авиастар-ТУ», Azur Air, «Аэрофлот», «Победа», «Россия», UTair, Nordwind Airlines и S7 Airlines.