Exxpress: отсутствие у Кремля планов проводить новую мобилизацию грозит Украине проблемами

Вена, , 17:08 — REGNUM Отсутствие у Москвы планов проводить новую волну частичной мобилизации в России должно вызывать на Украине сильную тревогу. Об этом пишет издание Exxpress

Z Иван Шилов © ИА REGNUM

В материале указано, что заявление Кремля о том, что Вооружённые силы России в состоянии противостоять ВСУ с помощью военнослужащих, которые уже находятся в зоне спецоперации, не сулит Киеву ничего хорошего, так как свидетельствуют о том, что российская сторона контролирует ситуацию на фронте.

Как передавало ИА REGNUM, по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, новая волна мобилизации в России не обсуждалась. По его словам, позиция Кремля относительно этого вопроса не изменилась.

Ранее начальник управления главного организационно-мобилизационного управления Генштаба России контр-адмирал Владимир Цимлянский отмечал, что добровольцев и уже призванных по мобилизации хватает для выполнения задач спецоперации. Второй волны мобилизации Минобороны России не планирует.