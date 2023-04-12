Москва, , 16:54 — REGNUM Известный астрофизик и создатель нового научного направления по поиску космических струн Михаил Сажин скончался в своей квартире на западе Москвы, ему был 71 год. Об этом ИА REGNUM сообщил источник.

Телескоп © Мария Плотникова/РИА Новости

Михаил Сажин ушёл из жизни в своей квартире на улице Веерной в районе Очаково-Матвеевское. Тело учёного обнаружили родные. В последнее время Сажин тяжело болел.

«В квартире на улице Веерной скончался 71-летний мужчина, он страдал онкологическим заболеванием», — рассказал собеседник агентства.

Михаил Сажин — советский и российский астрофизик, автор и ведущий учебных курсов для студентов астрономического отделения Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова.

Сажин был значимой фигурой в мире астрономии и космологии, которому удалось найти доказательства, подтверждающие гипотезу существования космических струн. Группа учёных под руководством Сажина осенью 2003 обнаружила пару одинаковых галактик, которые, по их мнению, были порождены космической струной. Журнал New Scientist опубликовал результаты этого открытия, его сделали с помощью «Очень Большого Телескопа» (VLT) на горе Паранал в Чили. Эта работа позволила найти новые аргументы, подтверждающие теорию космических струн.

На счету Михаила Сажина свыше 200 научных и научно-популярных публикаций, в том числе 5 книг и монографий. Он считается создателем нового научного направления по поиску космических струн.