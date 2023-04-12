Университет нефти и газа имени Губкина закрыли из-за вспышки кори и перевели студентов на удалёнку

Москва, , 16:51 — REGNUM В Российском государственном университете нефти и газа имени Губкина (расположен в Москве) из-за вспышки кори проводятся противоэпидемиологические мероприятия, студентов отправили на внеплановые каникулы до 16 апреля, сообщили в вузе 12 апреля.

Университет РГУ нефти и газа И.М. Губкина Кадр из видео с канала: Учи КИТАЙСКИЙ с Анастасией

«Доступ в здание университета для студентов закрыт. В данное время необходимо пройти вакцинацию против кори и загрузить данные о вакцинации в личный кабинет», — сказано в сообщении на сайте РГУ.

Ранее сообщалось, что случай заболевания корью был зафиксирован 11 апреля в одном из общежитий университета. По предварительным данным, выявлен один случай заболевания. Вуз переведён на дистанционное обучение на 21 день.

В помещениях проводятся противоэпидемиологические мероприятия, а в общежитиях организованы прививочные бригады. Определяется круг контактных лиц, в том числе в отношении тех студентов, которые живут не в общежитиях, сообщили в Роспотребнадзоре.

В марте 2023 года в ведомстве заявили, что в отдельных регионах страны отмечается вспышка заболеваемости корью. Проводятся все необходимые мероприятия для предотвращения дальнейшего распространения заболевания. Речь идёт в том числе о Новосибирской, Самарской, Московской и Ленинградской областях, Алтайском и Краснодарском краях.