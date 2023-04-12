Тамбов, 12 апреля, 2023, 16:48 — ИА Регнум. Сеть дистрибуции минеральных удобрений «ФосАгро-Регион», входящая в группу «ФосАгро», в этом году откроет в Тамбовской области третий по счету логистический комплекс для минеральных удобрений и начнет модернизацию двух существующих. В развитие логистических активов в регионе компания планирует вложить за 2023–2025 годы почти 300 млн рублей. Об этом рассказал генеральный директор «ФосАгро-Регион» Андрей Вовк в ходе встречи с губернатором Тамбовской области Максимом Егоровым.

Александр Погожев ИА REGNUM Минеральные удобрения

«ФосАгро-Регион» сотрудничает с аграриями Тамбовской области уже более 15 лет, отметили в пресс-службе компании. С 2007 года здесь работает региональная компании сети — «ФосАгро-Тамбов». За последние пять лет селу поставлено более 700 тысяч тонн минеральных удобрений. С этой задачей успешно справляются два логистических центра «ФосАгро-Регион» — в Мичуринском и Токаревском районах. Их суммарные мощности за последние три года практически утроились. Третий комплекс разместится в Кирсановском районе, что позволит охватить еще несколько районов области.

«Производители и поставщики минеральных удобрений играют значительную роль в решении проблем национальной продовольственной безопасности, — заявил губернатор Тамбовской области Максим Егоров. — Мы нацелены на рекордные урожаи, а сделать это без увеличения использования удобрений невозможно. Открытие логического центра «ФосАгро-Регион» в Кирсанове имеет важное значение для наших сельхозпроизводителей».

Как отметил Андрей Вовк, новый центр дистрибуции «ФосАгро-Регион» станет не только третьим в Тамбовской области, но и 16-м в Центральном федеральном округе и 33-м в России. В результате реализации инвестпрограммы компании в Тамбовской области до 2025 года появится возможность единовременно накапливать до 75-80 тыс. тонн гранулированных и жидких удобрений (в физическом весе).

«В Тамбовской области мы продолжаем воплощать в жизнь стратегию прямой работы с российскими потребителями, — рассказал гендиректор «ФосАгро-Регион». — С открытием в регионе нашего третьего центра, зона их прямого охвата увеличится до 23 районов. Это позволит аграриям всего региона заблаговременно закупать минеральные удобрения и планировать логистику, снижая транспортные издержки. В свою очередь, наличие вблизи сельхозугодий достаточных запасов минеральных удобрений на весь период полевых работ позволит земледельцам соблюдать оптимальные агрономические сроки для закладки максимального урожая».

Также в регионе планируется развивать новые сервисы в сфере контроля за почвенным плодородием с применением современного оборудования, обеспечивающего качественное предоставление широкого спектра услуг: от агрохимического обследования почв до разработки высокоточных карт дифференцированного внесения удобрений. Доля сельского хозяйства в структуре валового регионального продукта Тамбовской области составляет порядка 30%. Регион ежегодно входит в пятерку лидеров Центрального федерального округа по производству зерна, сахарной свеклы, подсолнечника. По итогам 2022 года урожайность зерновых и зернобобовых культур выросла на 19%, сахарной свеклы — на 13%. На долю продукции растениеводства приходится свыше 66% валовой продукции сельского хозяйства, сообщили в правительстве региона.