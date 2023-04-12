В Краснодаре отменили концерт певца Ярослава Евдокимова, оскорблявшего Россию

Краснодар, , 16:45 — REGNUM В Краснодаре отменили концерт заслуженного артиста РФ Ярослава Евдокимова. Об этом 12 апреля сообщила пресс-служба Центрального концертного зала, где должно было пройти мероприятие.

Ярослав Евдокимов. Кадр из видео с канала: @user-kf5oy8pl6o

«Концерт Ярослава Евдокимова, назначенный на 25 апреля 2023 года в 19:00, отменён. Возврат билетов осуществляется по месту приобретения», — говорится в сообщении.

Также афиша с анонсом концерта исчезла на сайте Зимнего театра Сочи, где Евдокимов должен был выступить 24 апреля.

Евдокимов родился в 1946 году в городе Ровно в УССР. В 2006 году президент России Владимир Путин присвоил ему звание заслуженного артиста РФ, а спустя три года певец получил российское гражданство.

В 2019 году в Сети появился ролик, в котором Евдокимов выступает против действий России в Крыму и в Донбассе, а также называет Россию «уродливой страной». Сейчас видео снова стало распространяться перед началом его гастролей.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 апреля об отмене всех апрельских концертов в России заявила солист группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина. По её словам, выступления отменены в Ульяновске, Чебоксарах, Перми, Уфе, Ижевске и Казани.

Причиной отмены концертов, по данным СМИ, стала позиция Арбениной относительно спецоперации и ситуации на Украине. Однако сама артистка открыто не высказывалась о происходящем. Тем не менее она выпустила песню под названием «Не молчи». Слушатели заметили, что композиция критикует военные действия.