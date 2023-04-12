Вашингтон, 12 апреля, 2023, 16:49 — ИА Регнум. В США обсуждают возможность отправки в Мексику американских войск для борьбы с наркобаронами, этот шаг готовы одобрить некоторые члены Республиканской партии и экс-президент Дональд Трамп, сообщило издание Politico.

The White House Дональд Трамп

«Готовность некоторых республиканцев открыто принять законодательный акт или одобрить использование вооруженных сил в Мексике говорит о том, что эта идея пустила прочные корни внутри партии», — отмечается в статье.

Представители органов власти США сравниваются в ней с лошадями, на глазах которых — шоры. Они не видят, что от Штатов отворачиваются, а потому всё ещё считают мир однополярным, подчёркивает издание. И если президент Джо Байден не готов отправлять войска в Мексику, то Трамп сделал бы этот шаг, отметил автор материала.

«Сенатор Том Коттон заявил, что он готов отправить американские войска в Мексику для борьбы с наркобаронами даже без разрешения этой страны», — также подчеркнуло Politico,

Как сообщало ИА REGNUM, в США заговорили о вводе войск в Мексику в марте, после того, как в этой стране обострилось противостояние между правоохранителями и наркокартелями.

В начале марта в посольстве США в Мексике заявили о похищении в муниципалитете Матаморос четырех американских граждан, которые, как предполагалось, могли погибнуть в перестрелке на мексиканской территории. 7 марта сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что из-за резонансного похищения и убийства американских граждан готовится представить в американский Сенат законопроект, регламентирующий размещение в Мексике военного контингента США. Эту идею склонны поддерживать республиканцы Уильям Барр, Дэн Креншо, а также кандидат в президенты США Никки Хейли.