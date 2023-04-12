Брюссель, 12 апреля, 2023, 16:51 — ИА Регнум. Франция блокирует решение Евросоюза о финансировании поставок боеприпасов Киеву. Об этом сообщило польское агентство РАР, ссылаясь на высокопоставленный источник в структурах Европейского союза.

Никита Устинов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

Отмечается, что Франция блокирует требующее единогласия решение Европейского союза, касающееся финансирования поставок боеприпасов Киеву. Эта страна в числе прочего хочет, чтобы рефинансирование стало возможным не только в случае поставок боеприпасов для артиллерии, но также и ракет, причем даже тогда, когда Киев не просит о таких ракетах.

Решение о рефинансировании поставок боеприпасов ВСУ из средств Европейского фонда мира на сумму 2 млрд евро было принято на саммите Евросоюза в Брюсселе, который прошёл в марте. Речь тогда шла о поставках артиллерийских снарядов калибра 155 мм, которые производятся в Германии, Польше и Франции.

По словам источника, в данной ситуации решением мог бы стать поиск боеприпасов в третьей стране на основе пожертвования и последующего возвращения из запасов государства, входящего в Евросоюз, этой третьей стране другого вооружения. Переговоры по этому вопросу ведутся, добавил источник.

По информации издания, Франция могла заблокировать решение о финансировании поставок боеприпасов Киеву, из-за возможного лоббирования Парижем интересов своих оружейных компаний.

В материале указано, что большинство государств Евросоюза, выступили с критикой решения Франции.

Как передавало ИА REGNUM, Еврокомиссия планирует резко увеличить производство боеприпасов в Европе, чтобы обеспечить не только снабжение Украины, но и пополнение запасов в странах Евросоюза. Так, первый этап предусматривает незамедлительное увеличение поставок боеприпасов на Украину, речь идёт в том числе и о 155-мм артиллерийских снарядах. Второй этап предусматривает совместную закупку 155-мм боеприпасов Европейским оборонным агентством EDA, чтобы восполнить пробелы в запасах стран Евросоюза и обеспечить снабжение Киева в долгосрочной перспективе.