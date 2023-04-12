Москва, , 16:29 — REGNUM Информация о том, что США следили за президентом Украины Владимиром Зеленским, не вызывает удивления, поскольку это было бы уже не первым случаем слежки Вашингтона за своими «партнёрами», заявила 12 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

Ранее CNN, ссылаясь на документы, предположительно «утекшие» из Пентагона и попавшие в социальные сети, сообщил, что США следили за Владимиром Зеленским, прослушивали его разговоры. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя утечку, заявил, что документы представляются «интересными».

«Несколько лет назад были опубликованы данные, причём официально подтвержденные германской стороной и многими экспертами, о том, что все телефоны и средства связи госпожи Меркель, на тот момент канцлера ФРГ, прослушивались её ближайшими партнёрами — США. Все пожали плечами, сказали «ну, да» — и пошли дальше», — напомнила Захарова.

Что касается президента Украины, то он и так «упакован в американское всё», начиная от средств связи, и к тому же окружён гражданами США — советниками и экспертами, так что никакой сенсации в присутствии слежки, если она была, не просматривается, сказала представитель МИД.

Как сообщалось ранее, в Пентагоне и Белом доме заявили, что данные о предположительной утечке документов изучаются. По первому впечатлению документы представляются подлинными, сказал американским СМИ источник в Белом доме. Большинство опубликованных материалов связаны с действиями США и НАТО на Украине и Ближнем Востоке, а также с отношениями США и Китая.