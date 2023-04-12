Лондон, 12 апреля, 2023, 16:14 — ИА Регнум. Читатели британской газеты Dail Mail рекомендовали руководству Украины подумать о компромиссе с Россией после утечки документов Пентагона.

Сергей Корсун ИА REGNUM Кто-то слил всю информацию!

Ранее в Сеть попали секретные документы минобороны США, описывающие состояние ВСУ и планы США и НАТО по их укреплению.

Прокомментировавшие публикацию читатели отмечают, что независимо от подлинности содержания данных документов, Вашингтон уже знает, что он поддерживает не того. Киев должен сесть за стол переговоров и согласиться на мир. Так, один из комментаторов написал, что западные страны и так потратили достаточно денег на этот конфликт. Он призвал прекратить помощь Украине, тогда Киев поспешит начать мирные переговоры.

Другой читатель напомнил, что Запад не собирается бесконечно спонсировать этот конфликт и Зеленский должен знать об этом. Для достижения мира президенту Украины придётся пойти на какой-то компромисс, уточнил он.

Как передавало ИА REGNUM, Пентагон расследует утечку в Сеть секретных документов минобороны США Кроме того, согласно опубликованным данным, Вашингтон мог следить, в частности, за президентом Украины Владимиром Зеленским. На это указывает тот факт, что американская разведка была в курсе идеи Зеленского атаковать российские войска на территории Ростовской области.

В то же время агентство Reuter со ссылкой на источники в вашингтонской администрации допустили, что опубликованные документы могут быть поддельными и целью их обнародования было нанесение ущерба интересам США. При этом ряд российских экспертов отметили, что целью публикации могло быть введение в заблуждение российской стороны относительно планов ВСУ.

Однако, как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, некоторые данные в опубликованных документах Пентагона весьма интересны. Он подчеркнул, что нельзя исключить факта того, что США действительно шпионили за украинским президентом Владимиром Зеленским. Песков напомнил, что в мире уже не раз возникали скандалы из-за историй с прослушкой европейских лидеров со стороны США.