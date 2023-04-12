МИД: Россия закрыла въезд для 333 граждан Канады в ответ на санкции Оттавы

Москва, , 16:07 — REGNUM Въезд в РФ закрыт для 333 граждан Канады в связи с тем, что Оттава периодически вводит антироссийские санкции. Об этом говорится в заявлении, опубликованном 12 апреля на сайте МИД России.

Паспортный контроль Андрей Репин © ИА REGNUM

Режим Джастина Трюдо, отметили в ведомстве, вводит ограничения в отношении российских официальных лиц, политиков, экспертов, журналистов, деятелей культуры и спортсменов, а также всех, кого не устраивает политический курс Оттавы.

«Ввиду антироссийских санкций <…> въезд в Российскую Федерацию закрывается на постоянной основе для 333 граждан Канады», — указано в заявлении.

В МИД пояснили, что ввели персональные санкции против канадских политиков, парламентариев, общественников и спортсменов, «причастных к распространению в стране оголтелой русофобии». В ведомстве надеются, что такая мера побудит их изменить свое поведение.

На первой строке в списке — генерал-губернатор Канады Мэри Саймон.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 апреля премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о введении новых санкций в отношении России, которые затронут 14 физических и 34 юридических лица. В феврале Канада ввела санкции в отношении 129 российских граждан и 63 юридических лиц. Трюдо пояснил, что это решение — часть поддержки Украины. В чёрный список Оттавы тогда попали Светлана Медведева, Валентина Матвиенко, Андрей Клишас, Дмитрий Рогозин, Леонид Слуцкий, Владислав Сурков, а также корпорация «Уралвагонзавод» и движение «Юнармия».