Кулеба потребовал запретить российским теннисисткам выступать на международных турнирах

Лондон, , 16:16 — REGNUM Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба потребовал запретить российским и белорусским теннисисткам «выигрывать у украинок». Об этом сообщает британская газета Daily Mail

Дмитрий Кулеба Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По данным британского издания, украинский дипломат обвинил организаторов Уимболдонского турнира в «недостатке мужества». По его мнению, своим решением о допуске россиян и белорусов организаторы турнира «отдают Путину победу».

«В прошлом году Уимблдон принял трудное, но благородное решение не допускать участников из России и Беларуси. Организаторы заслуживают похвалы за то, что поступили правильно. Что изменилось с тех пор? Мало что. Мы не должны отдавать Путину победы», — заявил украинский министр.

В конце марта стало известно, что организаторы Уимблдона допустят российских теннисистов к участию в турнире 2023 года в нейтральном статусе и при соблюдении «ряда условий». Британские СМИ также сообщили, что спортсменов из России допустят на Уимблдон при условии их отказа от демонстрации национальной символики, а также от «положительных высказываний» о России.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале апреля теннисистка Анна Калинская из России одержала победу над соперницей с Украины Ангелиной Калининой в первом круге турнира WTA в Чарльстоне (США). Калинская обыграла украинскую теннисистку со счётом 7:6 (8:6), 6:4. Турнир длился два часа. По итогу встречи украинка отказалась пожать руку россиянке.