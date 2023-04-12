Ессентуки, Ставропольский край, , 15:38 — REGNUM РФС отозвал лицензию у выступающего во второй лиге футбольного клуба «Ессентуки», таким образом сняв её с розыгрыша, сообщили 12 апреля в пресс-службе клуба «Спартак-Нальчик».

Футбол Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«В связи с отзывом лицензии РФС на спортивный сезон 2022/23 у команды «Ессентуки» матч 24-го тура первенства Второй лиги ФНЛ между командами «Ессентуки» и «Спартак-Нальчик» 14 апреля 2023 года не проводится», — сказано в сообщении клуба из Нальчика.

8 апреля матч между командами «Форте» и «Ессентуки» закончился со счётом 15:0 в пользу хозяев. Это стало повторением рекорда — самой крупной победой в истории российских чемпионатов.

В составе «Ессентуков» в этом матче играли юноши и молодые футболисты, самому старшему из которых было 25 лет, самому младшему — 15. За 23 тура текущего розыгрыша команда набрала 5 очков из 69 возможных.

В ноябре 2022 года президент ФНЛ Наиль Измайлов заявил, что крымские клубы, вероятно, начнут выступления в чемпионате России со второй лиги. Измайлов считает это логичным вариантом.