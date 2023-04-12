Вашингтон, 12 апреля, 2023, 16:02 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский публично уволил ряд коррумпированных чиновников после того, как получил список с их именами от главы ЦРУ Уильяма Бернса. Бернс передал ему список в ходе встречи в Киеве в январе, сообщил американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.

Иван Шилов ИА REGNUM ЦРУ

Он уточнил, что в предоставленном Зеленскому списке были имена 35 украинских генералов и чиновников, о чьей коррумпированности знали сотрудники ЦРУ и «другие представители американского правительства». Спустя десять дней украинский лидер публично уволил десятерых из них.

«Те десять, от которых он избавился, нагло хвастались деньгами, которые у них были, разъезжая по Киеву на своих новых «Мерседесах», — приводит Херш слова одного из сотрудников разведки в материале, опубликованном на его странице на платформе Substack.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале ряд высокопоставленных чиновников были уволены из украинского правительства в ходе крупнейшей кадровой чистки. Зеленский заявлял о «волне» увольнений чиновников, которые не соответствуют «принципиальным требованиям». Ранее Еврокомиссия рекомендовала Киеву усилить борьбу с коррупцией в рамках подготовки к вступлению страны в ЕС. По словам экс-советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича, Зеленский не смог победить коррупцию, так как у власти должен быть человек, который бы «не воровал и не поощрял воровство».

Сеймур Херш известен публикацией собственного расследования взрывов на газопроводах «Северные потоки». По его информации, в июне 2022 года во время учений водолазы ВМС США заложили под ними взрывные устройства, помогали им норвежские специалисты. Решение об операции, отмечал Херш, принимал президент США Джо Байден. В течение девяти месяцев он обсуждал её с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности.