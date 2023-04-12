Херш: Зеленский присвоил себе переданные Украине $400 млн
Вашингтон, 12 апреля 2023, 15:35 — REGNUM Президент Украины и его команда незаконно присвоили 400 миллионов долларов, которые страна получила на покупку дизельного топлива. Об этом 12 апреля заявил американский журналист Сеймур Херш.
«Украинский президент и многие из его окружения присвоили себе несметные миллионы американских долларов, предназначенных для оплаты дизельного топлива», — говорится в опубликованном на сайте Херша сообщении.
По его данным, 400 миллионов долларов были присвоены Зеленским и его окружением в течение 2022 года. Сумму назвали аналитики Центрального разведывательного управления США.
Как сообщало ИА REGNUM, 7 апреля бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович высказал мнение, что в стране нужно сменить главу государства из-за распространения коррупции. Он отмечал, что управлять Украиной должен человек, который сам не будет воровать и не даст делать это другим.
На протяжении последних лет Украина фактически живет по грантовой системе, которую разъедает коррупция, заявлял в 2022 году заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.