Москва, , 15:29 — REGNUM Основные параметры и облик новой российской орбитальной станции специалистам «Роскосмоса» уже хорошо известны. Об этом 12 апреля заявил глава «Роскосмоса» Юрий Борисов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Президент РФ Владимир Путин и генеральный директор государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» Юрий Борисов © Гавриил Григоров/РИА Новости

Борисов уточнил, что настало время детально обсудить вопросы создания российской орбитальной станции, поскольку по решению Правительства работа Международной космической станции продлена до 2028 года, но время бежит быстро, а России ни в коем случае нельзя иметь перерывов в пилотируемой космонавтике.

По словам Борисова, эскизный проект новой станции будет готов летом 2023 года.

«Но сегодня основные параметры и облик станции, этапы её создания нам уже хорошо известны, и я в ходе сегодняшней беседы доложу Вам об этом», — приводит пресс-служба Кремля слова главы «Роскосмоса».

Как передавало ИА REGNUM, глава государства встретился с главой «Роскосмоса» Юрием Борисовым. На встрече обсуждались планы России по исследованию Луны и вопросы создания Российской орбитальной станции.

По словам Борисова, новая орбита, новая радиационная обстановка позволят России углубиться и освоить те технологии, которые необходимы будут для дальнего космоса, в частности для лунной программы.