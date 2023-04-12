Бывшего московского депутата Брюханову могут объявить в розыск по делу о фейках об армии

Москва, , 15:16 — REGNUM Рассматривается вопрос об объявлении в розыск бывшего московского муниципального депутата Анастасии Брюхановой. Об этом 12 апреля сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного управления Следственного комитета РФ Юлия Иванова.

Анастасия Брюханова Кадр из видео: «Анастасия Брюханова об электробусах»

«В настоящее время рассматривается вопрос об объявлении Брюхановой в розыск», — сказала Иванова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении Брюхановой. Она обвиняется в публичном распространении ложной информации об использовании Вооружённых сил РФ.

По данным следствия, 23 декабря 2022 года Брюханова разместила видео в YouTube, в котором содержатся признаки ч. 1 статьи 207.3 УК РФ. В ролике она рассказывает о событиях в Буче, которые не раз были опровергнуты с доказательствами не только российскими, но и иностранными СМИ.