Бывшего московского депутата Брюханову могут объявить в розыск
Москва, 12 апреля 2023, 15:16 — REGNUM Рассматривается вопрос об объявлении в розыск бывшего московского муниципального депутата Анастасии Брюхановой. Об этом 12 апреля сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного управления Следственного комитета РФ Юлия Иванова.
«В настоящее время рассматривается вопрос об объявлении Брюхановой в розыск», — сказала Иванова.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении Брюхановой. Она обвиняется в публичном распространении ложной информации об использовании Вооружённых сил РФ.
По данным следствия, 23 декабря 2022 года Брюханова разместила видео в YouTube, в котором содержатся признаки ч. 1 статьи 207.3 УК РФ. В ролике она рассказывает о событиях в Буче, которые не раз были опровергнуты с доказательствами не только российскими, но и иностранными СМИ.