Холдинг «Агро-Белогорье» подтвердил гибель 178 свиней при атаке ВСУ

Белгород, , 15:23 — REGNUM Обстрел украинскими войсками свинокомплекса в Борисовском районе Белгородской области привёл к гибели 178 животных. Об этом сообщили 12 апреля в пресс-службе агрохолдинга «Агро-Белогорье».

Артиллерийский обстрел ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Ранее появились сообщения о гибели 30 свиней в результате атаки на сельхозпредприятие, расположенное у границы с Украиной. В компании подтвердили, что днём 11 апреля при артиллерийском обстреле украинские снаряды попали на территорию Борисовского свинокомплекса в селе Цаповка.

«Никто из сотрудников свинокомплекса не пострадал», — указано в сообщении.

Погибли 178 свиней. Повреждены стены трёх корпусов, кровля, станочное и техническое оборудование свинокомплекса, входящего в агрохолдинг.

Последствия обстрела устраняют сотрудники агрохолдинга и подрядные организации. После этого предприятие сможет продолжить работу штатном режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 11 апреля на территорию свинокомплекса залетел украинский дрон–камикадзе, сработало взрывное устройство. В результате были повреждены камеры видеонаблюдения на водонапорной башне свинокомплекса. Позднее предприятие обстреляли из миномётов.