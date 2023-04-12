Донецк, 12 апреля, 2023, 15:13 — ИА Регнум. Штурмовики отрядов «Вагнер» овладели тремя городскими кварталами в Артёмовске, сообщил 12 апреля во время брифинга официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков. По его словам, на флангах штурмовых отрядов действия противника сковывали подразделения Воздушно-десантных войск. Это позволило поразить резервы Вооруженных сил Украины (ВСУ), пытавшиеся пробиться в Артемовск со стороны населенных пунктов Часов Яр и Богдановка.

Минобороны РФ Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (12.04.2023 г.)

Также потери понесли подразделения 28-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Константиновка Донецкой народной республики, информирует Минобороны РФ. В общей сложности за сутки на только на донецком направлении было уничтожено более 245 украинских военнослужащих, помимо этого совершенно 8 самолетовылетов, ракетными войсками и артиллерией группировки выполнены 52 огневые задачи.

На купянском направлении пресечены действия трех украинских диверсионно-разведывательных групп. ВСУ понесли потери в районах населенных пунктов Першотравневое и Берестовое Харьковской области, Стельмаховка Луганской народной республики. Также нанесено поражение живой силе — за сутки украинские войска недосчитались там свыше 30 военнослужащих.

На краснолиманском направлении потери ВСУ составили до 80 человек, на южнодонецком и запорожском — до 180, на херсонском — до 50. Помимо этого, перехвачено два реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS» и в районе населенного пункта Красный Лиман Донецкой Народной Республики сбит Су-24 воздушных сил Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, специальная военная операция на Украине продолжается уже 413-й день. Накануне, 11 апреля, в только в Артёмовске ВСУ потеряли более 450 военнослужащих и наёмников за сутки. Сегодня российское оборонное ведомство известило о потере украинскими войсками ещё более 245 человек. Действия штурмовых отрядов «Вагнер» поддерживают подразделения Воздушно-десантных войск, они поразили резервы ВСУ, пытавшиеся пробиться в Артёмовск. До 180 военных вооружённых формирований Украины было уничтожено российскими войсками за сутки на южнодонецком и запорожском направлениях.