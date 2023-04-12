Херш: США готовят соглашение об окончании конфликта на Украине на случай поражения России

Вашингтон, , 15:03 — REGNUM Американские военные готовят черновик соглашения об окончании конфликта на Украине, который предложат России «в случае её поражения». Об этом 12 апреля заявил американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш со ссылкой на источник.

США и Украина Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Мне сообщили, что два месяца назад Объединённый комитет начальников штабов поставил задачу составить черновик договора об окончании войны, чтобы предоставить его россиянам после их поражения на поле боя на Украине», — написал Херш в материале, опубликованном на его странице на платформе Substack.

В феврале 2023 года Херш опубликовал расследование взрывов на газопроводах «Северный поток». По его данным, взрывчатку на месте диверсии установили американские военнослужащие, а привели в действие — норвежцы.

Также он сообщил, что США хотели предотвратить проведение Россией специальной военной операции на Украине, шантажируя подрывом «Северных потоков». По его словам, идея заключалась в том, чтобы сообщить президенту России Владимиру Путину: «мы взорвём газопроводы, если вы пересечёте границу с Украиной».

5 апреля Херш заявил, что в западных СМИ после публикации им результатов его собственного расследования появляется всё больше недостоверных данных и что целью всех этих материалов является отвод подозрений от властей США.