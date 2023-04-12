Вашингтон, 12 апреля, 2023, 15:03 — ИА Регнум. Американские военные готовят черновик соглашения об окончании конфликта на Украине, который предложат России «в случае её поражения». Об этом 12 апреля заявил американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш со ссылкой на источник.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Украина

«Мне сообщили, что два месяца назад Объединённый комитет начальников штабов поставил задачу составить черновик договора об окончании конфликта, чтобы предоставить его россиянам после их поражения на поле боя на Украине», — написал Херш в материале, опубликованном на его странице на платформе Substack.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 апреля Херш заявил, что США хотели предотвратить проведение Россией специальной военной операции на Украине, шантажируя подрывом «Северных потоков». По его словам, идея заключалась в том, чтобы сообщить президенту России Владимиру Путину: «Мы взорвём газопроводы, если вы пересечёте границу с Украиной».

Как отметил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор, Украина в качестве государства может перестать существовать к концу 2023 года. По его словам, украинская сторона столкнулась с ужасающими потерями на фронте, а обстановка внутри страны остаётся тяжёлой.

Офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер спрогнозировал поражение Украины летом 2023 года. По его словам, у Киева скоро закончатся боеприпасы, что приведёт к его окончательному поражению.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 5 апреля заявил, что Москва не видит перспектив для возобновления переговоров с властями Украины. Также ранее в Кремле напоминали, что именно Киев вышел из переговорного процесса. Москва подчёркивала, что западные страны, оказывающие влияние на Украину, вынудили Зеленского отказаться от мирного урегулирования.