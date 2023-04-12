Москва, 12 апреля, 2023, 15:17 — ИА Регнум. В 2023 году Россия выделит на развитие космической отрасли более 251 млрд рублей. Об этом 12 апреля заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с главой Роскосмоса Юрием Борисовым.

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«В этом году у нас чуть больше, по-моему, даже запланировано бюджетных ассигнований на космическую деятельность: в прошлом году где-то 224 с небольшим миллиарда рублей, а в этом — уже 251 с лишним», — сказал российский лидер, добавив, что выручка от деятельности в этой сфере растёт.

Ранее глава государства одобрил освоение технологий, необходимых для российской лунной программы. По словам Путина, одна из целей новой станции — готовить к реализации планы России по Луне.

Как передавало ИА REGNUM, в июле 2023 года состоится запуск российской автоматической станции для исследования Луны. Ранее глава госкорпорации Юрий Борисов сообщил, что к Луне планируется запустить 4 автоматические станции. А к 2030 году у российских космонавтов появится технологическая возможность для высадки на Луну.