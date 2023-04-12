Богомаз вручил медаль «За отвагу» школьнику Федору, спасшему детей при атаке диверсантов

Брянск, , 14:54 — REGNUM Школьнику Фёдору Симоненко, спасшему детей при атаке украинских диверсантов, вручили медаль «За отвагу». Мероприятие «Герои среди нас» прошло 12 апреля во Дворце детского и юношеского творчества в Брянске.

Федор Симоненко © Владимир Горовых/ТАСС

Медаль школьнику вручил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

«Фёдор, поздравляем с заслуженной наградой, Брянщина гордится тобой», — сказал ведущий во время награждения.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 марта в Брянской области была совершена атака украинских диверсантов. В результате нападения были убиты два человека, в том числе водитель машины, в которой трое детей ехали в школу. Получивший ранение 10-летний школьник Фёдор сумел скрытно провести в безопасное место двух учениц. 15 марта его выписали из больницы после ранения.

27 марта президент России Владимир Путин наградил Фёдора Симоненко медалью «За отвагу». В указе о награждении сказано, что школьник удостоен награды «за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга».