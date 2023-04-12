Путин: космонавтика требуется для обороноспособности и развития России

Москва, , 14:54 — REGNUM Космонавтика чрезвычайно важна для России и всего человечества, она помогает развивать страну. Об этом заявил 12 апреля президент РФ Владимир Путин на встрече с главой «Роскосмоса» Юрием Борисовым.

Российский космонавт на МКС NASA

Глава государства поздравил с Днём космонавтики всех, кто связан с этой отраслью, и пожелал успехов. Он отметил, что космонавтика — это «не только какие-то вещи, связанные с научной фантастикой, а это то, что требуется прямо сегодня».

«Требуется народному хозяйству, требуется для укрепления и совершенствования системы обороноспособности страны — там много очень компонентов, абсолютно живых, востребованных сегодня для развития России», — сказал Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, на встрече с Борисовым президент также одобрил освоение технологий, которые необходимы для российской лунной программы.

В июле 2023 года состоится запуск российской автоматической станции для исследования Луны, к ней планируется запустить четыре автоматические станции. Ожидается, что к 2030 году у российских космонавтов появится технологическая возможность для высадки на Луну.