Москва, , 15:00 — REGNUM Госдума РФ одобрила государственное регулирование табачного рынка по аналогии с алкогольным. Соответствующий законопроект, инициированный правительством, принят в первом чтении 12 апреля.

Сигареты на подпольном табачном производстве © Пресс-служба ФСБ РФ/РИА Новости

Документ предусматривает лицензирование деятельности в сфере производства и оборота табачной, никотиносодержащей продукции и сырья для их производства. В этой сфере будет установлен специализированный надзор.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что налаженная система госрегулирования и контроля алкогольного рынка взята за основу для модели регулирования табачного рынка.

К лицензируемым видам деятельности предложено отнести производство, хранение и поставку табачной и никотиносодержащей продукции и сырья, а также импорт и экспорт.

Основное технологическое оборудование, необходимое для выпуска табачной продукции, будет регистрироваться для предотвращения незаконного производства. В случае, если такое оборудование не используется, его нужно будет законсервировать.

Учитывать объёмы производства и оборота табачной продукции будут с помощью государственной информационной системы (ГИС) мониторинга товаров, подлежащих обязательной маркировке.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий продажу вейпов несовершеннолетним. Кроме того, предусмотрен запрет оборота ароматизированных жидкостей, в том числе безникотиновых, запрет открытой выкладки вейпов в магазинах и скидок на них.