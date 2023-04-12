Москва, 12 апреля, 2023, 14:43 — ИА Регнум. Российские войска поразили резервы ВСУ, пытавшиеся пробиться в Артёмовск. Об этом 12 апреля сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков на брифинге.

Евгений Биятов/РИА Новости Бойцы группы Вагнера в центре Артемовска

«Поражены резервы противника, пытавшиеся пробиться в Артёмовск со стороны населённых пунктов Часов Яр и Богдановка», — сказал Конашенков.

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Кроме того, нанесено поражение подразделениям 28-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Константиновка (ДНР).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, под контроль российских штурмовых отрядов перешли три городских квартала в Артёмовске. Кроме того, ВСУ потеряли за сутки на донецком направлении более 245 человек.