Российские войска поразили резервы ВСУ, пытавшиеся пробиться в Артёмовск
Минобороны: российские войска поразили резервы ВСУ, пытавшиеся пробиться в Артёмовск
Москва, 12 апреля, 2023, 14:43 — ИА Регнум. Российские войска поразили резервы ВСУ, пытавшиеся пробиться в Артёмовск. Об этом 12 апреля сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков на брифинге.
Евгений Биятов/РИА Новости
Бойцы группы Вагнера в центре Артемовска
«Поражены резервы противника, пытавшиеся пробиться в Артёмовск со стороны населённых пунктов Часов Яр и Богдановка», — сказал Конашенков.
Кроме того, нанесено поражение подразделениям 28-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Константиновка (ДНР).
Как ранее сообщало ИА REGNUM, под контроль российских штурмовых отрядов перешли три городских квартала в Артёмовске. Кроме того, ВСУ потеряли за сутки на донецком направлении более 245 человек.