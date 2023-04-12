В Москве Богдана Хмельницкого разыскивают за избиение сына звезды балета «Шахерезада»

Москва, , 14:39 — REGNUM В Москве было совершено разбойное нападение на сына артиста балета «Шахерезада» Гулама Поладханова. Двоих подозреваемых задержали, а третьего — гражданина Украины по имени Богдан Хмельницкий — объявили в розыск. Об этом ИА REGNUM сообщил источник.

Следственный комитет РФ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Нападение на 23-летнего Тимура Поладханова произошло ещё в начале февраля. Несколько человек подстерегли его в парке «Коломенское» в районе районе Нагатино-Садовники. Они распылили Тимуру в лицо перцовый баллончик и сильно избили. После этого, по данным источника, злоумышленники угрозами заставили пострадавшего отправиться к ближайшему банкомату, обналичить деньги с его карты и отдать им. Помимо денег, нападавшие забрали и мобильный телефон, после чего скрылись. О произошедшем молодой человек заявил в полицию. Было начато расследование и через несколько дней возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой». Вскоре двух подозреваемых задержали.

«СК было возбуждено уголовное дело в отношении 2 граждан РФ и одного гражданина Украины, которые группой лиц по предварительному сговору, используя аэрозольный перцовый распылитель, с целью хищения денежных средств и сотового телефона заявителя, нанесли ему не менее трех ударов ногами в область головы и туловища. После чего проследовали вместе ним к банкомату, где принудили снять с банковского счета 55 000 рублей и отдать им», — рассказал собеседник агентства.

Правоохранители уже нашли двух участников нападения, ими оказались молодые люди 20 и 17 лет. Им предъявлено обвинение в совершении разбойного нападения. Третьего участника объявили в розыск, известно, что ему 18 лет, он является гражданином Украины и его зовут Богдан Хмельницкий.

Отец пострадавшего Тимура — известный артист балета Гулам Поладханов, который участвовал во многих постановках. В 2002 году на экраны вышла картина «Возвращение Жар-птицы» в которую вошли три русских балета — «Шехеразада» Римского-Корсакова, «Жар-птица» и «Петрушка» Стравинского в постановках Михаила Фокина, восстановленные Андрисом Лиепой. Гулам Поладханов в балете «Шехеразада» исполнил одну из главных ролей, наряду со звёздами мирового балета Андрисом и Илзе Лиепа.