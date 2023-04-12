Москва, 12 апреля, 2023, 14:34 — ИА Регнум. Вооружённые силы России в ходе проведения специальной военной операции за минувшие сутки на купянском направлении пресекли действия трёх разведывательно-диверсионных групп ВСУ, сообщили в Министерстве обороны 12 апреля.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«В районах населённых пунктов Синьковка и Кисловка Харьковской области пресечены действия трёх украинских диверсионно-разведывательных групп», — заявил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

За сутки на данном направлении было уничтожено свыше 30 военнослужащих ВСУ, два автомобиля и две самоходные артиллерийские установки, добавил Конашенков. Ударами авиации и огнём артиллерии Западной группировки войск были поражены подразделения противника в районах Першотравневого и Берестового (Харьковская область), а также в районе Стельмаховки (ЛНР)

9 апреля в Министерстве сообщали о пресечении за сутки действий четырёх групп диверсантов ВСУ. На купянском направлении две ДРГ были ликвидированы в районах Синьковки (Харьковская область) и Новосёловского (ЛНР), ещё две группы — в районах населённых пунктов Новосёлка и Владимировка в ДНР.