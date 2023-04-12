Захарова: отрицание США фактов о подрыве «Северных потоков» подтверждает версию Херша

Москва, , 14:37 — REGNUM Энергичное отрицание Соединёнными Штатами Америки итогов расследования журналиста Сеймура Херша о диверсии на «Северных потоках» фактически является подтверждением причастности к организации диверсии. Об этом заявила 12 апреля официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова на брифинге по вопросам внешней политики.

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова © Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

«Попытки американской стороны отделаться энергичным отрицанием озвученных фактов, вбрасывая через СМИ различного рода измышления и неудобоваримые версии вроде «причастности частных компаний» вкупе с невнятными объяснениями американских сателлитов, как нельзя лучше подтверждают версию Херша», — отметила она.

По словам Захаровой, в России, тем не менее, продолжат предпринимать попытки не давать затихнуть теме подрыва «Северных потоков». Представитель МИД также отметила, что именно нежелание активно, прозрачно проводить соответствующий комплекс мер по расследованию породило материалы в СМИ. Она напомнила, что все предыдущие разы такие громкие истории расследовались на Западе серьёзно, работали профессионалы. Кроме того, раньше находили виновного моментально, даже в самых сложных и запутанных историях.

«Сразу находили и сразу бежали к микрофону, чтобы об этом сказать. Эти особенности поведения западных стран в предыдущие годы породили недоумение у журналистов, экспертов, стран, международных организаций. А что пошло не так на этот раз?», — сказала Захарова.

Она выразила недоумение, что нет никаких официальных заявлений о том, как идёт расследование по «Северным потокам», отсутствуют комментарии экспертов и вообще какие-либо подвижки «в деле поиска истины».

Как сообщало ИА REGNUM, по данным расследования американского журналиста Сеймура Херша, взрывчатку на месте подрыва «Северных потоков» установили американские военнослужащие, а привели в действие — норвежцы. Теперь западные СМИ изобретают разного рода «подозреваемых», чтобы не упоминать того, который кажется самым логичным, отмечал автор расследования.

Соединённые Штаты специально вбрасывают в информационное поле ненастоящие версии о произошедшей на «Северных потоках» диверсии, чтобы запутать ход расследования, отмечало издание The New York Times.

31 марта постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что не позволит «замести под ковёр» тему взрывов на «Северных потоках». Россия продолжит добиваться установления истинных обстоятельств происшествия, подчеркнул он.