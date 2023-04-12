Москва, 12 апреля, 2023, 14:25 — ИА Регнум. Правительство продлило работу российского сегмента Международной космической станции (МКС) до 2028 года. Об этом сообщил 12 апреля глава Роскосмоса Юрий Борисов.

Mil.ru Юрий Борисов

В то же время он отметил, что Россия продолжает работу по созданию собственной орбитальной станции. Её облик и этапы создания уже хорошо известны госкорпорации.

26 июля 2022 года гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов в своём первом докладе президенту России Владимиру Путину заявил, что госкорпорация приняла решение выйти из проекта МКС после 2024 года. При этом он отметил, что перспективная российская орбитальная станция за счет сменных модулей сможет быть вечной, а обслуживать её будет новое поколение космических кораблей.

Вопрос о целесообразности дальнейшего использования МКС в последние годы поднимался многократно, в том числе в связи с частыми нештатными ситуациями. Международная космическая станция создавалась с гарантированным сроком службы 15 лет. Он ещё истек в 2013 году, но сроки эксплуатации неоднократно продлевались. В 2020 году они были продлены до 2024-го. Но как отмечали представители NASA и Роскосмоса, в целом у МКС есть запас прочности.

В августе прошлого года готовность работать над возможностью использования Международной космической станции подтвердили все страны — участницы этого проекта.