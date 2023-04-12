Москва, 12 апреля 2023, 15:15 — REGNUM Россия не получала от Украины никаких официальных предложений о пасхальном перемирии и сомневается, что такая инициатива поступит. Об этом заявила 12 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

«Никаких официальных предложений из Киева о пасхальном перемирии российской стороне не поступало», — отметила она, добавив, что это вряд ли произойдёт, особенно с учетом демонстрируемого Киевом воинственного настроя на продолжение боевых действий.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил остановить боевые действия на Украине в связи с Рождеством. Минобороны РФ по поручению президента страны Владимира Путина более чем на сутки приостановило ведение огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине.

В апреле ввести двухнедельное пасхальное перемирие призвал папа Римский Франциск, об этом сообщил председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков комментировать данное предложение не стал, пояснив, что официальных заявлений из Ватикана на этот счёт не было.