Москва, 12 апреля, 2023, 15:15 — ИА Регнум. Россия не получала от Украины никаких официальных предложений о пасхальном перемирии и сомневается, что такая инициатива поступит. Об этом заявила 12 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова

«Никаких официальных предложений из Киева о пасхальном перемирии российской стороне не поступало», — отметила она, добавив, что это вряд ли произойдёт, особенно с учетом демонстрируемого Киевом воинственного настроя на продолжение боевых действий.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил остановить боевые действия на Украине в связи с Рождеством. Минобороны РФ по поручению президента страны Владимира Путина более чем на сутки приостановило ведение огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине.

В апреле ввести двухнедельное пасхальное перемирие призвал папа Римский Франциск, об этом сообщил председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков комментировать данное предложение не стал, пояснив, что официальных заявлений из Ватикана на этот счёт не было.