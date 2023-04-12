Москва, 12 апреля, 2023, 14:45 — ИА Регнум. До 180 военных вооружённых формирований Украины было уничтожено российскими войсками за сутки на южнодонецком и запорожском направлениях. Об этом 12 апреля рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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«За сутки на данных направлениях уничтожено до 180 украинских военнослужащих, 11 автомобилей, а также гаубица Д-30», — сказал он.

Как отметил официальный представитель Минобороны, российские военные из группировки войск «Восток» на южнодонецком и запорожском направлениях нанесли поражение подразделениям ВСУ возле Угледара в ДНР и Гуляйполе и Орехова в Запорожской области.

Также, по данным Конашенкова, в районах населенных пунктов Павловка и Новоселка ДНР пресечена деятельность двух диверсионно-разведывательных групп противника.

Как сообщало ИА REGNUM, Вооружённые силы России в ходе проведения специальной военной операции за минувшие сутки на купянском направлении пресекли действия трёх разведывательно-диверсионных групп ВСУ. За сутки на данном направлении было уничтожено свыше 30 военнослужащих ВСУ, два автомобиля и две самоходные артиллерийские установки, добавил Конашенков.