Минобороны: российские штурмовики освободили три квартала в Артёмовске

Москва, , 14:15 — REGNUM Три городских квартала в Артёмовске перешли под контроль российских штурмовых отрядов, ВСУ потеряли за сутки на донецком направлении более 245 человек. Об этом 12 апреля сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Боец ЧВК «Вагнер» в центре Артемовска © Евгений Биятов/РИА Новости

Тремя городскими кварталами Артёмовска овладели штурмовые отряды ЧВК «Вагнер», уточнил он. Подразделения ВДВ сковывали действия противника на флангах.

Кроме того, как рассказал Конашенков, ВСУ потеряли на донецком направлении свыше 245 военнослужащих, один танк, бронетранспортёр, две боевые бронированные машины, три пикапа, восемь автомобилей, гаубицу «Мста-Б», две гаубицы Д-20 и три пусковые установки РСЗО «Град».

Помимо этого, российские войска поразили украинские резервы, которые продвигались к Артёмовску со стороны Часова Яра и Богдановки. У Константиновки поражены подразделения 28-й механизированной бригады ВСУ.

В этом районе российская авиация совершила за сутки восемь вылетов. Ракетные войска и артиллерия выполнили 52 огневые задачи.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 апреля врио главы ДНР Денис Пушилин заявил о переходе всех административных зданий в Артёмовске (до 1924 года — Бахмут) под контроль ВС России. Он добавил, что украинские силы скопились в западной части города, отступать им некуда. Бои за Артёмовск продолжаются больше шести месяцев.